Cresce número de mortos e desaparecidos no Mediterrâneo Central

TÚNIS, 8 JAN (ANSA) - Mais de 2,3 mil pessoas morreram ou desapareceram na travessia do Mediterrâneo Central em 2023, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (8) pela Organização Internacional para as Migrações (OIM) na Líbia.

A entidade contabiliza 974 migrantes mortos, enquanto outros 1.372 foram declarados como desaparecidos. Em 2022, essas cifras foram de 529 e 848, respectivamente; em 2021, de 662 e 891.

A rota do Mediterrâneo Central é usada por migrantes e refugiados para viajar a partir de Líbia e Tunísia, no norte da África, com direção à Itália e a Malta, no sul da União Europeia.

Segundo a OIM, 17.025 migrantes foram interceptados pela Guarda Costeira da Líbia em 2023 e devolvidos para o país africano, onde há inúmeras denúncias de violações dos direitos humanos de deslocados internacionais.

Em 2021 e 2022, esses números foram de 32.425 e 24.684, respectivamente. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.