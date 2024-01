Consumidores dos EUA preveem altas menores da inflação no futuro, diz Fed de Nova York

Por Michael S. Derby

(Reuters) - A projeção de inflação no curto prazo dos consumidores dos Estados Unidos caiu para o nível mais baixo em quase três anos em dezembro, informou o Federal Reserve de Nova York em um relatório nesta segunda-feira.

A expectativa é de que a inflação norte-americana daqui a um ano seja de 3%, a menor leitura desde janeiro de 2021, contra uma projeção de 3,4% em novembro, disse o Fed regional em sua última Pesquisa de Expectativas do Consumidor.

Os entrevistados viram a inflação daqui a três anos em 2,6%, em comparação com 3% em novembro, enquanto as pressões de preços cinco anos à frente estavam em 2,5% contra 2,7% em novembro.

As leituras das expectativas de inflação em queda reforçam o amplo consenso nos mercados financeiros e entre os formuladores de política monetária do banco central dos EUA de que as pressões inflacionárias continuarão a recuar em direção à meta de 2% do Fed.

Os entrevistados na pesquisa do Fed de Nova York também previram ganhos mais lentos na renda e gastos das famílias, com a última medida passando para 5% em dezembro, sua leitura mais fraca desde setembro de 2021.