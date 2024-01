Não deixe a fome no meio da tarde detonar sua dieta: veja 4 dicas de lanche

Quando estamos fora de casa —viajando ou trabalhando— fica mais complicado manter a dieta. Na rua, nem sempre encontramos opções saudáveis para a hora do lanche e, muitas vezes, a única saída é um pão de queijo, um pastel ou até mesmo um chocolate.

Uma boa forma de evitar sair da dieta é planejar com antecedência suas refeições. Veja dicas para organizar os lanchinhos da semana:

Frutas Banana, mexerica, maçã, pera e goiaba são algumas das boas opções para ter sempre na mochila ou na bolsa e consumir na hora da fome. Um plano B são barras 100% fruta (industrializadas), que, como o nome diz, só contêm a fruta —confira a lista de ingredientes para ter certeza disso.

Hortaliças Praticidade e frescor são as vantagens de incluir esses vegetais no lanche. Tomatinhos, cenouras em palito ou na versão baby, tiras de pimentão e pepino podem ser combinados com pasta de grão-de-bico ou de abacate.

Iogurte Fonte de proteína, ele é sempre uma excelente pedida para o lanche —e a padaria aí do lado deve fazer iogurte batido com fruta, caso você tenhas esquecido de levar o seu para o trabalho. Escolha sempre o tipo natural, integral e sem açúcar, que contém menos aditivos químicos do que os adoçados e coloridos artificialmente. Junte com frutas frescas ou secas (uva passa, tâmara, damasco etc.), sementes e castanhas.

Mix de oleaginosas Tenha sempre por perto uma misturinha de castanhas e frutas secas para comer na hora da fome. Basta um punhado para você garantir saciedade e nutrientes como vitaminas, minerais e gorduras do bem.





