Citros/SP: produtor deve entregar relatório sobre vistoria do cancro e greening

São Paulo, 8 - Os citricultores de São Paulo devem entregar o relatório cancro/HLB (greening) até o próximo dia 15 de janeiro. O documento deve conter o resultado das vistorias trimestrais para as doenças cancro cítrico e greening, realizadas entre 1º de julho e 31 de dezembro de 2023 em todas as plantas cítricas da propriedade, informa em comunicado a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado.

A Secretaria destaca que o relatório precisa ser enviado por meio do sistema informatizado de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (Gedave). "As informações prestadas no relatório não são utilizadas em caráter punitivo", disse na nota o agrônomo Alexandre Paloschi, diretor do Departamento de Defesa Sanitária e Inspeção Vegetal. "Além disso, com a intensificação das ações de combate ao greening, o relatório será de extrema importância para a Defesa Agropecuária, uma vez que é uma ferramenta de diagnóstico das condições dos pomares existentes no Estado, e quanto mais precisas as informações, melhores serão os resultados", acrescentou.

No Estado de São Paulo, a entrega do relatório é obrigatória para todos os produtores, independentemente da idade das plantas.