Chuva em SP deixa 1 morte; bombeiros têm 200 chamados para queda de árvore

Uma pessoa morreu após ser atingida por uma árvore em meio aos temporais que caíram hoje na capital e em algumas cidades do interior de São Paulo. A tempestade também derrubou uma estrutura de metal no Parque Ibirapuera, deixando quatro feridos.

O que aconteceu

Homem de 58 anos foi atingido por uma árvore quando chegava em casa. A vítima morava em Itupeva, a cerca de 75 km da capital, e estava com a esposa e a filha, que tiveram apenas escoriações. Segundo a Defesa Civil, ele havia saído do carro para abrir o portão quando foi atingido por uma árvore que caiu com o vento. O acidente aconteceu na Via Adalberto de La Fuente, em Monte Serrat.

Na capital, sul e centro foram as zonas mais afetadas pelas chuvas. Em cerca de cinco horas e meia, os bombeiros atenderam 200 chamados para queda de árvore, a maior parte em bairros como Moema, Vila Mariana e Bela Vista. Também foram registradas ocorrências em Pinheiros e no Itaim Bibi, na zona oeste da capital paulista.

Chuva forte em São Paulo derrubou árvore na Rua Henrique Monteiro, próximo à Faria Lima Imagem: UOL

Tempestade derrubou estrutura metálica no Ibirapuera. O acidente aconteceu por volta das 15h20 e, segundo a Defesa Civil de São Paulo, deixou quatro feridos: dois foram socorridos pela ambulância do parque — um deles com suspeita de fratura na costela; um foi atendido pelos bombeiros; e o último teve apenas escoriações. Todos foram levados ao Hospital Israelita Albert Einstein, e o Ibirapuera foi fechado.

Previsão é de que semana seja "atípica", com forte calor e umidade. Às 15h25, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura havia colocado toda a cidade em estado de emergência para alagamentos. Agora, as regiões estão apenas em "observação".