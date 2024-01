Casal que morreu após parar para trocar pneu esperava 1º filho, diz família

Colaboração para o UOL, em São José do Rio Preto (SP)

O pescador Maicon Ataliba, 26, e Ingrid Moreira, 19, aguardavam a chegada do primeiro filho do casal e planejavam construir uma casa para a família morar. Porém, os planos foram interrompidos no sábado (6).

O casal morreu após ser atingido por um motorista embriagado em Itapemirim (ES), quando pararam no acostamento da rodovia ES-010 para trocar o pneu furado do carro.

Maicon Ataliba e Ingrid Moreira morreram em acidente de carro na rodovia ES-060 Imagem: Reprodução/@maiconataliba

O que se sabe:

Thaís Marques, prima de Ingrid, contou em entrevista ao UOL que a família descobriu que a jovem estava grávida após o acidente, na delegacia. A gestação estaria no início e foi diagnosticada no Hospital Menino Jesus, onde a mulher deu entrada em estado grave e morreu pouco tempo depois.

Segundo a familiar, esse seria o primeiro filho do casal, que estava junto havia cerca de dois anos. Thaís acredita que a prima ainda não tinha descoberto a gravidez.

"Era o sonho dela ser mãe, ela era apaixonada por criança, e se ela já soubesse [da gravidez] com certeza teria contado. Ela não conseguia esconder quando estava feliz", diz.

Ingrid havia sido aprovada para ingressar na faculdade de fisioterapia e começaria a curso no próximo mês.

"Ela também tinha planos de começar a construir uma casa para eles morarem e estavam planejando isso", acrescenta Thaís.

Maicon, apesar de ter formação como professor de matemática, trabalhava como pescador no litoral do Rio de Janeiro. Ele passava a maior parte do tempo trabalhando em alto mar.

Segundo a família, Maicon esteve pescando de outubro até o final de dezembro. Ele retornaria para o Rio de Janeiro nesta semana para trabalhar.

"Era um rapaz muito carinhoso, tanto com a Ingrid quanto com a família dele. Não tem quem não gostasse dele também", conta a familiar.

O que aconteceu:

Maicon e Ingrid foram atingidos por um motorista embriagado em Itapemirim (ES). Eles estavam parados no acostamento da rodovia ES-010 na manhã de sábado (6) para trocar o pneu furado do carro.

O motorista que causou o acidente surgiu em alta velocidade. Ele bateu contra o carro no acostamento.

O irmão de Ingrid também estava no carro. Ele estava na frente do veículo e foi menos impactado pela batida. O rapaz foi socorrido a UPA de Marataízes (ES), precisou passar por uma cirurgia na perna e está estável, segundo a família.

Maicon também foi levado a UPA, mas não resistiu aos ferimentos. Já Ingrid foi atendida no Hospital Menino Jesus em estado grave e morreu pouco tempo depois.

O motorista embriagado aceitou fazer o teste do bafômetro no hospital. Mas, segundo a PM, "soprava o aparelho de forma ineficiente". Os policiais constataram que o homem de 35 anos apresentava sinais visíveis de embriaguez.

Ele foi preso após ser autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo sob a influência de álcool. O homem também responderá por lesão corporal culposa, embriaguez ao volante e posse de drogas para consumo próprio, informou a Polícia Civil.