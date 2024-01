Calendário INSS de janeiro: veja datas de pagamento da aposentadoria

O calendário relativo ao pagamento dos benefícios do INSS de janeiro já está em andamento. Os depósitos terão início no dia 25 de janeiro. Ao todo, cerca de 39 milhões de benefícios serão pagos, sendo 5.657.745 deles assistenciais e 33.379.120 previdenciários.

Como saber a data do meu pagamento?

As datas de pagamento variam conforme o valor do benefício: os pagamentos de até um salário mínimo ocorrem em datas distintas dos depósitos destinados aos beneficiários com renda mensal superior ao piso nacional.

Para verificar a data de pagamento, basta observar o número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador após o traço.

Por exemplo, se um cartão possui o número 123456789-0, o dígito final relevante é o 9.

Para beneficiários com histórico de recebimento, a data de pagamento segue o padrão habitual.

Calendário de pagamentos do INSS de janeiro

Confira abaixo as datas de pagamento do INSS referentes a janeiro:

Até 1 salário mínimo:

Final 1: 25 de janeiro;

Final 2: 26 de janeiro;

Final 3: 29 de janeiro;

Final 4: 30 de janeiro;

Final 5: 31 de janeiro;

Final 6: 1 de fevereiro;

Final 7: 2 de fevereiro;

Final 8: 5 de fevereiro;

Final 9: 6 de fevereiro;

Final 0: 7 de fevereiro.

Acima de 1 salário mínimo:

Finais 1 e 6: 1 de fevereiro;

Finais 2 e 7: 2 de fevereiro;

Finais 3 e 8: 5 de fevereiro;

Finais 4 e 9: 6 de fevereiro;

Finais 5 e 0: 7 de fevereiro.

Consulta ao extrato do INSS

O extrato do INSS pode ser consultado por meio do aplicativo do INSS e do site Meu INSS. Para acessar, basta fazer login com a conta Gov.br, o login único para os serviços digitais do governo federal.

Tanto no aplicativo quanto no site, o segurado poderá conferir informações importantes, como o extrato de pagamento de benefícios, os valores a receber no próximo calendário, as datas de pagamento, além de poder agendar ou remarcar perícias e utilizar outros serviços relacionados aos benefícios da seguridade social.

Benefícios do INSS