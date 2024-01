Calendário Bolsa Família de janeiro: veja datas de pagamento atualizadas

Do UOL, em São Paulo

O governo federal já divulgou o calendário completo do Bolsa Família 2024. Os pagamentos de janeiro começam no dia 18.

O que aconteceu?

As datas foram definidas através de uma colaboração entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e a Caixa Econômica Federal, enquanto o valor do benefício permanecerá em R$ 600, conforme indicado pelo ministério.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em janeiro de 2024

NIS final 1: 18 de janeiro;

NIS final 2: 19 de janeiro;

NIS final 3: 22 de janeiro;

NIS final 4: 23 de janeiro;

NIS final 5: 24 de janeiro;

NIS final 6: 25 de janeiro;

NIS final 7: 26 de janeiro;

NIS final 8: 29 de janeiro;

NIS final 9: 30 de janeiro;

NIS final 0: 31 de janeiro.

O Bolsa Família compreende seis benefícios específicos, adaptados a diferentes circunstâncias dos beneficiários:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por membro da família;

Benefício Complementar (BCO): Valor adicional para famílias cuja soma dos benefícios não alcance R$ 600;

Benefício Primeira Infância (BPI): Acréscimo de R$ 150 por criança de zero a sete anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): Adicional de R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos;

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Suplemento de R$ 50 para cada membro com até sete meses (nutriz);

Benefício Extraordinário de Transição (BET): Aplicado em casos específicos até maio de 2025 para garantir que nenhum beneficiário receba menos do que no programa anterior (Auxílio Brasil).

Para serem elegíveis, as famílias devem cumprir condições nas áreas de saúde e educação, como frequência escolar, pré-natal para gestantes, avaliação nutricional de crianças até sete anos, e seguir o calendário de vacinação, informando a condição de beneficiário ao matricular a criança na escola e vaciná-la no posto de saúde.