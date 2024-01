Brasileiro Lucas Moraes confirma boa fase e vence 3ª etapa do Rally Dakar 2024

Promessa do automobilismo mundial off-road, o brasileiro Lucas Moraes (Toyota) venceu a 3ª etapa do Rally Dakar 2024 na Arábia Saudita nesta segunda-feira (8), 9 segundos atrás do sueco Mattias Ekström (Audi).

A etapa, uma longa volta especial de 440 km, foi complicada com estradas rochosas que aumentam risco de furos nos pneus, dunas e trilhas arenosas.

O piloto Yazeed Al-Rajhi (Toyota) completou o pódio com 1min09 e assumiu a liderança geral provisória, logo à frente de Carlos Sainz (Audi), com 29 segundos - o espanhol terminou em sexto, com 3min29.

Nasser Al-Attiyah (Prodrive), do Catar, e seu copiloto Mathieu Baumel podem se arrepender de sua performance nessa etapa. Na liderança até o km 404, o terceiro pneu furado do dia impediu a vitória na etapa e os dois terminaram em 4º lugar, com 1min33.

Finalmente, foi o francês Sébastien Loeb (Prodrive) que sofreu três furos e terminou 23 minutos e 41 minutos atrás do vencedor.

No final, os competidores tiveram duas horas de assistência em seus veículos, nem um segundo a mais, antes de retornarem a um acampamento "sumário", onde carros e motos foram colocados em um parque fechado antes de partirem novamente na terça-feira (9).

O terreno será ondulado na etapa 4 e a navegação promete ser complicada na longa rota - 631 km dos quais 299 km são especiais - entre Al-Salamiya e Al-Hofuf.

(Com AFP)