Bolsas da Europa fecham em alta com setores de tecnologia e varejo na liderança

Por Shashwat Chauhan e Shristi Achar A e Khushi Singh

(Reuters) - As bolsas de valores europeias fecharam em alta nesta segunda-feira, recuperando parte das perdas em um início de ano desanimador. O movimento foi liderado pelos setores de tecnologia e varejo, enquanto ações de petróleo e gás recuaram com a queda nos preços do petróleo.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,38%, a 478,18 pontos, depois de cair até 0,7% mais cedo.

O setor de tecnologia subiu 1,2%, interrompendo uma série de seis dias de perdas, enquanto o de varejo avançou 1,2%, sua primeira alta em sete sessões.

"As ações caíram na primeira semana do ano (...) o motivo mais plausível (foi) uma certa realização de lucros", disse Chris Beauchamp, analista-chefe de mercado da plataforma de negociação online IG. "Agora que isso diminuiu, está nos dando algum espaço para recuperação."

O índice STOXX 600, referência na Europa, teve a primeira queda semanal em oito na semana passada, depois de uma forte alta no segundo semestre puxada por esperanças crescentes de que cortes nas taxas de juros dos principais bancos centrais globais.

Entretanto, uma série recente de dados econômicos sem direção comum levou os mercados em todo o mundo a reduzirem expectativas sobre queda nos juros.

As ações do setor de petróleo e gás caíram 2,6% nesta segunda-feira. Os preços do petróleo tiveram queda de mais de 3% após cortes acentuados promovidos pelo principal exportador, a Arábia Saudita, e um aumento na produção da Opep.

Em LONDRES, o índice Financial Times teve variação positiva de 0,06%, a 7.694,19 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,74%, a 16.716,47 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,40%, a 7.450,24 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,42%, a 30.569,92 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,44%, a 10.209,00 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,85%, a 6.478,25 pontos.