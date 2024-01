Blinken se reúne com príncipe saudita e vai a Israel em giro para evitar ampliação da guerra em Gaza

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, se reunirá nesta segunda-feira (8) com o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman. Está será a sexta etapa da viagem de Blinken à região, que visa evitar uma ampliação do conflito na Faixa de Gaza. Ele chega a Israel nesta noite e irá na quarta-feira (10) para a Cisjordânia ocupada e para o Egito.

Esta é a quarta viagem do secretário de Estado americano ao Oriente Médio desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro. Ele desembarcou na região no sábado (6). Desde então, Blinken já foi para Turquia, Grécia, Jordânia, Catar e Emirados Árabes Unidos.

Na Arábia Saudita, as negociações na cidade histórica de Al-Ula devem se concentrar nos ataques dos huthis do Iêmen a navios mercantes no Mar Vermelho, em apoio aos palestinos.

Uma coalizão liderada pelos Estados Unidos para proteger a navegação pediu aos huthis, que são próximos ao Irã, que parem com os ataques, que interrompem o comércio global.

O assunto é delicado para os sauditas, que estão intervindo na guerra civil do Iêmen em apoio ao governo, contra os rebeldes huthis. A trégua negociada em abril de 2022 expirou em outubro.

Blinken também deve aproveitar o encontro para "sondar" bin Salman sobre a retomada das negociações para normalizar as relações entre a Arábia Saudita e Israel.

A Arábia Saudita não aderiu aos chamados Acordos de Abraão de 2020, mediados pelos Estados Unidos, que permitiram aos seus vizinhos, Bahrein e Emirados Árabes Unidos, além do Marrocos, estabelecer laços oficiais com Israel.

Ajuda humanitária

Nos Emirados Árabes Unidos, Blinken discutiu com o presidente dos Emirados, Mohammed bin Zayed, a situação em Gaza e no Sudão, devastado pela guerra, segundo o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller.

O secretário de Estado americano "enfatizou a importância de suprir necessidades humanitárias em Gaza" e agradeceu aos Emirados Árabes Unidos por "sua importante contribuição para a entrega de ajuda humanitária aos civis" em Gaza, disse o porta-voz.

Blinken insistiu, segundo Miller, na necessidade de "evitar que o conflito se espalhe ainda mais" e reiterou o compromisso de Washington em garantir "uma paz duradoura que garanta a segurança de Israel e promova a criação de um Estado palestino independente".

Negociações com Israel começam terça

Blinken deve viajar a Israel à noite para iniciar negociações na terça-feira. Em seguida, irá para a Cisjordânia ocupada na quarta-feira e ao Egito.

"Este é um momento de profunda tensão na região, causando ainda mais insegurança e mais sofrimento", alertou Blinken na noite de domingo em Doha, no Catar, quando a guerra completou quatro meses. Ele também falou do risco de "metástase" do conflito.

O objetivo da viagem de Blinken é "triplo", segundo autoridades americanas. O primeiro visa evitar uma escalada e, em particular, que as tensões entre Israel e o Hezbollah, aliado do Irã, saiam do controle.

A segunda meta é pressionar Israel a entrar em uma nova fase de sua campanha militar em Gaza. O terceiro objetivo é fazer com que Israel se comprometa com o "difícil" diálogo sobre o período pós-guerra.

O número de mortos já ultrapassa 22.800 pessoas na Faixa de Gaza, de acordo com dados do Hamas.

Segundo o secretário de Estado dos EUA "é particularmente importante que, à medida que as operações militares continuem, que sejam planejadas para proteger civis e fornecer ajuda humanitária às pessoas que precisam, e não o contrário".

Blinken também está tentando ver como cada país poderia contribuir no período pós-guerra, seja em termos de reconstrução em Gaza ou de sua governança.

Com informações da AFP