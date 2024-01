Blinken reúne com líderes árabes em esforço diplomático sobre guerra na Faixa de Gaza

Por Simon Lewis

ABU DHABI/AL ULA, Arábia Saudita (Reuters) - O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, afirmou nesta segunda-feira, depois de se reunir com líderes da Arábia Saudita e de Abu Dhabi, que os países da região estão interessados em normalizar suas relações com Israel, mas isso exige um caminho claro para a criação de um Estado palestino.

"Há um claro interesse da região em buscar isso, mas isso exige o fim do conflito na Faixa de Gaza e também claramente exige que haja um caminho prático para um Estado palestino", afirmou Blinken.

"Mas o interesse existe, é real, e isso pode ser transformador."

Quatro países árabes formalizaram seus laços com Israel por meio de pactos que ficaram conhecidos como Acordos de Abraão: Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos. As negociações norte-americanas com o objetivo de normalizar também as relações entre israelenses e sauditas foram paralisadas com o início do conflito em Gaza, em outubro.

Blinken, que falou com repórteres após se encontrar com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, na cidade de Al Ula, afirmou que debateu o futuro da região e que houve um acordo sobre alguns objetivos. Entre eles, que a Cisjordânia e a Faixa de Gaza devem ser unidas sob uma governança palestina, e que a região precisa buscar a normalização dos laços, não as divisões e os conflitos.

"Para isso acontecer, precisamos ver o estabelecimento de um Estado palestino independente", afirmou o secretário.

Blinken está fazendo a sua quarta viagem pela região desde outubro, e se reunirá com outros líderes árabes como parte do esforço diplomático para impedir que a guerra na Faixa de Gaza se propague pela região.