Biden não demitirá chefe do Pentágono; Trump pede remoção

Por Jeff Mason

A BORDO DO FORÇA AÉREA UM (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não planeja demitir o secretário de Defesa, Lloyd Austin, por não ter revelado sua hospitalização por dias, disse a Casa Branca nesta segunda-feira, enquanto republicanos proeminentes pediam a remoção do chefe do Pentágono.

Austin, que está logo abaixo de Biden no topo da cadeia de comando das Forças Armadas dos EUA, ocultou sua hospitalização do presidente e do público por vários dias. Ele permanece no hospital, onde deu entrada no dia de Ano Novo.

"Não há nenhum plano para nada além da permanência do secretário Austin no cargo", disse John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, a repórteres no Força Aérea Um nesta segunda.

O ex-presidente Donald Trump, que será o provável desafiante republicano de Biden na eleição de 2024, disse na noite de domingo que Austin deveria ser demitido por sua "conduta profissional imprópria e abandono do dever".

"Ele está desaparecido há uma semana e ninguém, incluindo seu chefe, o corrupto Joe Biden, tinha a menor ideia de onde ele estava ou poderia estar", escreveu Trump no Truth Social.

Uma republicana de destaque no Congresso também pediu a renúncia de Austin.

"Precisa haver total responsabilização, começando com a renúncia imediata do secretário Austin e daqueles que mentiram por ele, e uma investigação do Congresso sobre essa perigosa negligência do dever", disse Elise Stefanik, deputada de Nova York e membro do Comitê de Serviços Armados da Câmara, que supervisiona o Pentágono, em um comunicado.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse aos repórteres que Biden tinha "total confiança" em Austin.

"Acho que nosso foco principal no momento é a saúde do secretário Austin e garantir que ele receba todos os cuidados e apoio de que precisa para se recuperar totalmente", disse Kirby, quando perguntado sobre a condição de Austin.

"Ele já retomou todas as suas autoridades. Ele já está realizando todas as funções que faria normalmente. Ele só está fazendo isso agora do hospital."

Autoridades divulgaram no domingo que a hospitalização de Austin foi mantida em segredo muito mais do que se sabia anteriormente, acrescentando seu vice a uma longa lista de pessoas, incluindo Biden, que foram mantidas no escuro por dias.

Kirby disse que "não houve notificação ou conhecimento na Casa Branca ou no Conselho de Segurança Nacional até a tarde de quinta-feira".

As funções de Austin exigem que ele esteja disponível a qualquer momento para responder a qualquer crise de segurança nacional. Ele disse no sábado que assumia "total responsabilidade" pelo sigilo sobre sua hospitalização.

Não se sabe qual problema de saúde motivou a hospitalização de Austin. Kirby disse que não tinha essa informação, mas que Biden e Austin haviam conversado nos últimos dias.

"Não podemos falar sobre isso", disse Jean-Pierre quando perguntada sobre a doença de Austin, acrescentando que o presidente havia conversado com ele no sábado.

(Reportagem de Jeff Mason, Andrea Shalal e Idrees Ali)