Beckenbauer recomprou carro xodó após 44 anos e virou 'cara' da Mercedes

Campeão mundial pela Alemanha como jogador e técnico, Franz Beckenbauer morreu no último domingo aos 78 anos. O alemão é um dos três profissionais do futebol a serem campeões da Copa do Mundo como jogador e técnico, assim como o brasileiro Zagallo e o francês Didier Deschamps - ainda técnico da seleção de seu país.

Assim como Zagallo, Beckenbauer também tem histórias o envolvendo com carros e a indústria automotiva.

O que aconteceu

Dois anos após ser campeão mundial com a Alemanha, na Copa do Mundo de 1974, Beckenbauer comprou um Mercedes 450 SEL 6.9 na cor azul. O modelo virou xodó do jogador na época.

Apesar de ficar pouco tempo com o modelo nos anos 1970, ele chegou a até mesmo fazer viagens grandes com o veículo, incluindo uma para a Itália. Entretanto, ele teve o modelo roubado no local.

A polícia italiana rapidamente recuperou o automóvel para o jogador, que o vendeu antes de se mudar para os EUA em 1977.

Em 2021, um amigo de Beckenbauer encontrou o Mercedes azul à venda na internet e o guardou para ele.

Meu amigo realmente queria comprá-lo. Ele me ligou e disse que eu teria direito de preferência. Eu imediatamente disse que sim. É assim que um círculo de vida se fecha para mim Franz Beckenbauer, ao jornal Bild

Garoto-propaganda da Mercedes

Já na Copa do Mundo de 2010, Beckenbauer foi figura central na campanha publicitária da Mercedes no torneio, representando valores como "sucesso, profissionalismo, confiabilidade e tradição" para a marca.

Na época, Beckenbauer se disse orgulhoso por ser o rosto da campanha publicitária: "desde a minha época de jogador da seleção, há uma ligação com a Mercedes-Benz. Estou ansioso pelas minhas futuras responsabilidades como representante da marca Mercedes, porque a minha afinidade pelos inventores do automóvel está profundamente enraizada".

Beckenbauer já havia sido figura central para a primeira parceria da Mercedes com a Federação de Futebol Alemã (DFB) ainda em 1972.

