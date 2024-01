Batida entre caminhão e ônibus mata 24 pessoas na Bahia, diz PRF

Um acidente entre um caminhão e um ônibus matou 24 pessoas próximo a Gavião, na Bahia, por volta das 23h30 do domingo (7), de acordo com a PRF.

O que aconteceu

O ônibus com 27 passageiros estava fazendo o trajeto da praia de Guarajuba (Camaçari) para Jacobina quando colidiu com um caminhão no km 386 da a BR-324. O acidente ocorreu na volta da excursão para Jacobina, cidade a 340 km de Salvador.

23 pessoas morreram no local — 20 delas estavam no ônibus e 3, no caminhão — e uma morreu no hospital. Outras seis permanecem hospitalizadas. A Polícia Rodoviária Federal chegou a informar que eram 25 os mortos, mas corrigiu a informação.

Entre os mortos, há 17 mulheres, incluindo uma gestante, e 7 homens (dois deles são os motoristas dos veículos). As informações são da Brigada Anjos Jacuipenses, equipe de bombeiros voluntários. Os feridos foram levados para o Hospital de Nova Fátima.

Segundo o DPT (Departamento de Polícia Técnica), foram encaminhados 23 corpos para o IML e outro aguarda liberação do hospital onde morreu — 8 corpos foram levados para o IML de Juazeiro, 4 para o de Euclides da Cunha, 11 para o de Jacobina e um para Serrinha.

A filha do dono da empresa de transportes também morreu no acidente, embora não conste na lista de identificados da polícia. Dono da Naldo Transportes, Josinaldo Silva não falou com o UOL em razão do luto, informou o advogado da família, João Daniel da Conceição. Ela confirmou que Michele Silva, 30, está entre as vítimas. Ela organizava excursões e contratava o veículo do pai.

12 vítimas foram identificadas, segundo a Polícia Técnica

Erivaldo Santos do Nascimento - 36 anos

Marla Souza Mandú - 32 anos

Aurelito da Rocha Filho - 46 anos

Maria Eunice Gonzaga dos Santos - 55 anos

Ana Paula Gomes Gonçalves Cerqueira - 53 anos

Júlio Gabriel Alves Coelho - 22 anos

Josimar dos Santos Menezes - 40 anos

João Vitor Carvalho de Lima - 22 anos

Gleidson Santana de Andrade - 36 anos

Edmilson Alencar dos Santos - 49 anos

Amarilis Lima Grassi Santos - 45 anos

Tiago Manoel dos Santos - 39 anos

Prefeitura decreta luto

A prefeitura de Jacobina decretou luto oficial de três dias na cidade e expressou "sinceras condolências aos familiares e amigos das vítimas neste momento de tristeza e dor sem precedente".

Além disso, foi anunciada a organização de um velório coletivo na sede do Ginásio de Esportes municipal. "As equipes que integram a gestão estão providenciando os encaminhamentos junto às Funerárias visando agilizar a liberação e a transferência dos corpos para Jacobina".