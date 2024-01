Barroso: Se Bolsonaro acha que presos do 8/1 são de esquerda é direito dele

O presidente do STF Luís Roberto Barroso ironizou Jair Bolsonaro e disse que o ex-presidente está no direito dele ao pensar que os presos pelos atos golpistas de 8/1 são ligados à esquerda.

O país é livre. O ex-presidente tem direito de emitir a opinião que quiser. Se ele acha que são militantes de esquerda que estão presos, é um direito que tem. Luís Roberto Barroso, presidente do STF em entrevista ao UOL News

Entrevistado pela CNN Brasil, Bolsonaro classificou os atos golpistas de 8/1 "uma armadilha por parte da esquerda".

Esse nunca foi o comportamento das pessoas que estão do nosso lado, de direita. Temos certeza de que aquilo ali foi uma armadilha por parte da esquerda. O pessoal bolsonarista, de direita, conservador, nunca foi de fazer isso aí. Foi um movimento final convocado por mídias sociais, que não eram as nossas. Fizeram um ato que repudiamos desde o primeiro dia. Jair Bolsonaro, em entrevista à CNN Brasil

Barroso refutou a versão do ex-presidente e disse ao UOL News não ter dúvidas de que houve uma grande mobilização por um golpe de estado.

O minsitro citou a permissividade das Forças Armadas com os acampamentos montados em frente a quartéis e a minuta encontrada na casa de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, como evidências do planejamento golpista.

É evidente que houve mobilização para o golpe. Aqueles acampamentos nas portas dos quartéis não estavam pedindo a posse do presidente eleito. Estavam pedindo intervenção militar para impedir a posse do presidente eleito. Isso se chama golpe. Não tenho nenhuma dúvida de que houve uma grande mobilização pelo golpe.

Se houve uma perspectiva real de acontecer, é uma outra discussão. Mas que houve muita mobilização, vontade de dar um golpe e um decreto o estruturando, é um fato da vida. Quando se tenta impedir a posse de um presidente eleito por um mecanismo que não é constitucional, isso se chama golpe. Luís Roberto Barroso, presidente do STF, em entrevista do UOL News

Barroso: Brasil deixou de ser Brasil; precisamos restabelecer a civilidade

Barroso afirmou também que, um ano após os golpistas, o Brasil precisa retomar a civilidade e a convivência sem ódio entre adversários políticos.

O Brasil deixou de ser Brasil. Não é traço característico do brasileiro esse ódio e agressividade. As famílias precisam se reconciliar e os amigos, voltar a tomar um chope sem se ofenderem e se agredirem. Pensar de maneira diferente não significa odiar o outro. Precisamos retomar a civilidade no Brasil. Luís Roberto Barroso, presidente do STF

Sakamoto: Falta punição ao principal beneficiário do 8/1: Jair Bolsonaro

Um ano após os atos golpistas, ainda falta punir Jair Bolsonaro por seu envolvimento no 8/1, disse o colunista Leonardo Sakamoto.

Ao longo de 2023, houve uma série de processos, investigações e essa foi uma das principais pautas do ano, mas terminamos apenas com peixes pequenos e bagres sendo elencados e punidos. Faltam financiadores, incitadores, fomentadores e os que mentalizaram. Falta, claro, o principal beneficiário de tudo isso: Jair Messias Bolsonaro . Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

