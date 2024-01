Barroso: Brasil deixou de ser Brasil; precisamos restabelecer a civilidade

Um ano após os golpistas de 8/1, o Brasil precisa retomar a civilidade e a convivência sem ódio entre adversários políticos, afirmou o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, em entrevista ao UOL News nesta segunda (8).

O Brasil deixou de ser Brasil. Não é traço característico do brasileiro esse ódio e agressividade.

As famílias precisam se reconciliar e os amigos voltar a tomar um chope se ofenderem e se agredirem. Pensar de maneira diferente não significa odiar o outro. Precisamos retomar a civilidade no Brasil.

O maior mal desse período mais recente que precisamos superar é a incivilidade, o ódio e a inaceitação do outro. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo .

O esforço que temos que fazer no Brasil é pela convivência entre conservadores, liberais e progressistas e estabelecer a civilidade e a capacidade de conversar com alguém que pensa diferente colocando argumentos na mesa e sem se ofenderem. Luís Roberto Barroso, presidente do STF

Para Barroso, a contestação do resultado das eleições e o fato de Jair Bolsonaro não ter passado a faixa presidencial para Lula contribuíram para o acirramento dos ânimos de quem participou dos atos golpistas.

A democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. A alternância no poder é uma bênção. Ela só não tem lugar para aqueles que querem negá-la e não aceitam os resultados eleitorais. A não passagem da faixa é um dos fatores que estimularam esses desrespeitos às instituições. Luís Roberto Barroso, presidente do STF

Barroso: Se Bolsonaro acha que presos do 8/1 são de esquerda é direito dele

Luís Roberto Barroso ironizou Jair Bolsonaro e disse que o ex-presidente "está no direito dele" por achar que os presos pelos atos golpistas de 8/1 "são de esquerda". O presidente do STF disse "não ter qualquer dúvida" de que houve uma "grande mobilização" por um golpe de estado.

O país é livre. O ex-presidente tem direito de emitir a opinião que quiser. Se ele acha que são militantes de esquerda que estão presos, é um direito que tem. (...) É evidente que houve mobilização para o golpe. Aqueles acampamentos nas portas dos quartéis não estavam pedindo a posse do presidente eleito. Estavam pedindo intervenção militar para impedir a posse do presidente eleito. Isso se chama golpe. Luís Roberto Barroso, presidente do STF

Sakamoto: Falta punição ao principal beneficiário do 8/1: Jair Bolsonaro

Um ano após os atos golpistas, ainda falta punir Jair Bolsonaro por seu envolvimento no 8/1, disse o colunista Leonardo Sakamoto.

Ao longo de 2023, houve uma série de processos, investigações e essa foi uma das principais pautas do ano, mas terminamos apenas com peixes pequenos e bagres sendo elencados e punidos. Faltam financiadores, incitadores, fomentadores e os que mentalizaram. Falta, claro, o principal beneficiário de tudo isso: Jair Messias Bolsonaro . Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

