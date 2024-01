Autódromo de Monza inicia reforma para trocar asfalto

MONZA, 8 JAN (ANSA) - Começaram nesta segunda-feira (8) as obras de modernização do Autódromo de Monza, casa do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1.

Os trabalhos devem durar cerca de 140 dias e incluem a reconstrução do asfalto, a reforma do paddock, a construção de uma nova passagem subterrânea para separar os tráfegos de veículos e pedestres e a adequação das três que já existem.

"Os 140 dias de trabalho significam que teremos em junho um circuito novo", afirmou o ministro da Infraestrutura e dos Transportes da Itália, Matteo Salvini, que participou da inauguração das obras.

O investimento público é estimado em 77 milhões de euros (R$ 412 milhões), e os responsáveis pelo Autódromo de Monza planejam renovar o contrato com a F1, que termina em 2025, até 2030.

"Precisamos arrecadar mais e nos autofinanciar cada vez mais", afirmou o presidente do Automóvel Clube da Itália (ACI), Angelo Damiani Sticchi.

"O autódromo deve ser uma excelência. Os recursos para isso existem, assim como a vontade de trabalhar", garantiu o governador da Lombardia, Attilio Fontana.

O próximo GP da Itália está marcado para 1º de setembro.

(ANSA).

