Atos de 8/1 completam 1 ano com 1,4 mil denunciados e 66 presos

SÃO PAULO, 8 JAN (ANSA) - Um ano após os atos golpistas de 8 de janeiro, quando as sedes dos Três Poderes da República foram invadidas e depredadas em Brasília, 1.413 pessoas já foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pelos atos.

Entre elas, 30 foram condenadas, com penas entre três anos de prisão em regime aberto e 17 em regime inicial fechado, e cerca de outras 30 aguardam julgamento até fevereiro.

A maior parte das prisões, totalizando 2.170, foi motivada pela invasão e o ataque aos prédios públicos, mas apenas 66 extremistas continuam presos.

O ministro Alexandre de Moraes é o relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal e já validou 38 acordos de réus que respondem por incitação e associação criminosa, ou seja, contribuíram para as ações mas não participaram efetivamente.

Para firmar o acordo, os réus concordaram em pagar multa, prestar 300 horas de trabalhos comunitários, não cometer nenhum tipo de crime ou contravenção, e realizar um curso sobre democracia.

Os órgãos judiciais e os Poderes, porém, ainda buscam a responsabilização de mentores e financiadores dos atos.

O principal ponto a ser esclarecido é a possível responsabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é investigado pela PGR. (ANSA).

