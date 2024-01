Ator israelense de série da Netflix se fere gravemente em Gaza

ROMA, 8 JAN (ANSA) - O cantor e ator israelense Idan Amedi, conhecido principalmente por seu papel na série original Netflix "Fauda", ficou gravemente ferido durante os combates em Gaza e foi transportado de avião para o Sheba Medical Center em Tel Aviv, onde está atualmente sedado e recebendo tratamento.

O relato foi dado pela mídia israelense, citando o primo dele, Ayelet, e o pai do ator, que afirmou que o filho não está em perigo de vida.

A estrela de "Fauda" estava cumprindo o serviço de reservista quando foi ferido.

Após ser hospitalizado, ele passou por uma cirurgia urgente, séria e prolongada, segundo o Channel 12.

Em uma mensagem de vídeo gravada na semana passada, no auge da guerra, Amedi pediu o fim do desacordo interno entre os israelenses: "Após 90 dias de combates, continuamos a destruir os locais de lançamento de mísseis de curto alcance, os pontos de lançamento e as estruturas de comando da organização terrorista Hamas".

"Eu me uno aos meus irmãos reservistas pedindo aos políticos, à mídia e a todos: quem não tem algo bom a dizer, que feche a boca. O povo de Israel está vivo", declarou. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.