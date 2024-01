Ato para lembrar ataque de 8 de janeiro mobiliza brasileiros na França mesmo com onda de frio

Uma série de atos internacionais pró democracia marcaram, nesta segunda-feira (8), o primeiro aniversário dos ataques do dia 8 de janeiro em Brasília. As manifestações presenciais ou virtuais foram convocadas por partidos políticos e sindicatos de esquerda, coletivos e associações de brasileiros em várias cidades como Paris, Londres, Lisboa, Roma, Bolonha, além de cidades na Espanha.

Apesar da temperatura de -1ºC e a neve fraca registrada em alguns pontos da região metropolitana de Paris, representantes brasileiros e franco-brasileiros marcaram presença na Praça da República, no coração da capital francesa.

Empunhando cartazes e bandeiras, o pequeno grupo se reuniu para relembrar o ataque que manchou a história do Brasil: a invasão e depredação do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) na capital federal, ocorrida em 8 de janeiro de 2023.

A convocação para o ato batizado de "Democracia intacta" foi feita pelo núcleo parisiense do Partido dos Trabalhadores (PT) e pelo coletivo Leitoras de Paulo Freire na França, que teve autorização da prefeitura de Paris para se reunir a partir das 17h (13h no horário de Brasília).

"Eu acho que a importância aqui na França é porque a gente aqui segue tudo o que acontece no Brasil. A gente acompanha o Brasil e se preocupa com a questão da democracia que a gente vê que é relativizada muitas vezes", disse à RFI Maria Luisa Souto, presidente do Leitoras de Paulo Freire na França.

"A gente precisa ver aqueles que fomentaram, ou que de alguma forma organizaram esse tipo de ataque às instituições e à democracia, no banco dos réus", acrescentou.

Já Maria Luiza Lapa, co-coordenadora do Partido dos Trabalhados (PT) em Paris, destacou a influência da desinformação como fato agravante para impulsionar os atos de vandalismo do ano passado. Para ela, "é importante e imperativo sermos vigilantes sobre o que circula nas redes sociais, especialmente diante da disseminação de fakenews pelos movimentos bolsonaristas que estão ativos".

Militar para não esquecer

Raíssa Feher, que participou do movimento nesta segunda-feira, é assistente social e conta ser militante de esquerda desde quando morava em São Paulo e frequentava o Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo. Para ela, estar na Praça da República, neste primeiro aniversário do 8 de janeiro, é um ato de engajamento político.

"O que esquenta a gente é a memória e o engajamento político. Que a gente nunca se esqueça os atos que foram feitos contra a democracia", lembrou Raíssa, referindo-se às ações dos vândalos que pregavam um golpe após a vitória do então presidente empossado em 2023, Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula por sua vez enalteceu a democracia nesta segunda-feira, através do seu perfil oficial na rede X. O líder brasileiro reforçou a importância de lembrar a "tentativa de golpe" realizada por "terroristas" que, segundo ele, foram "guiados pelo ódio e pela desinformação".

Há um ano, a democracia brasileira sofria uma tentativa de golpe. Guiados pelo ódio e pela desinformação, terroristas invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Exibiram o desprezo pela democracia que levamos anos para construir enquanto... pic.twitter.com/GaWwhqHCWT ? Lula (@LulaOficial) January 8, 2024

Em seu texto opinativo publicado no jornal The Washington Post, Lula comparou o ataque de 8 de janeiro de 2023 ao ataque de apoiadores de Trump nos EUA após a eleição de Joe Bien para a presidência: "Eles demonstraram um desrespeito pela democracia semelhante ao dos invasores do Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021".

O presidente Lula participou no Congresso Nacional, em Brasília, junto aos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso, além de governadores, ministros, parlamentares e representantes da sociedade civil e do Poder Judiciário.

O presidente da Câmara dos Deputados, Artur Lira (PP-AL), desmarcou horas antes sua participação. Mas via um post de rede social, defendeu a punição dos responsáveis "com o rigor da lei, dentro do devido processo legal", acrescentando que "a liberdade de manifestação e o direito fundamental de protestar jamais podem se converter em violência e destruição. Devemos sempre celebrar a democracia e cuidar do futuro de nosso país", escreveu Lira.

Repercussões no Brasil

Pelo menos 11 capitais de estados brasileiros realizam atos pró-democracia nesta segunda-feira. No Rio de Janeiro, a concentração ficou marcada para 17h de Brasília na icônica Praça da Cinelândia, local de inúmeros eventos e protestos históricos do Brasil.

O movimento carioca foi organizado pelo presidente do PT-RJ, Tiago Santana, que recordou o ano de eleições municipais no Brasil para justificar a importância deste tipo de manifestação popular.

"Esse é um ano importante para o Brasil no aspecto democrático (...) A disputa ainda vai se manter forte, sobretudo porque é na ponta, é na cidade, onde as pessoas vivem, onde as carências são maiores e onde a gente sabe que também a extrema direita vai fazer essa disputa", disse Tiago Santana ao defender que os atos desta segunda-feira abrem "uma jornada de lutas para o ano de 2024".

Danos incalculáveis ao patrimônio público

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta segunda-feira, a 23ª fase das investigações da Operação Lesa Pátria para identificar financiadores e fomentadores da tentativa de golpe de Estado.

De acordo com um levantamento da Agência Brasil, só no STF quase mil itens foram furtados, danificados ou destruídos, cujos danos ultrapassam os R$ 12 milhões. No Congresso Nacional, cerca de 82% das obras vandalizadas precisaram passar por algum tratamento para serem recuperadas. Enquanto, no Senado, os danos totalizam mais de R$ 480 mil até agora, sendo que ainda há peças em processos de restauração.

Sem mencionar os danos estruturais que os atos dos vândalos causaram, como vidraçarias quebradas, elevadores danificados e pedras de mármore estilhaçadas pelos criminosos no Palácio do Planalto. Obras como a pintura As Mulatas, de Di Cavalcanti, e uma escultura de Anna Maria Niemeyer, estão na lista de obras que precisam ser recuperadas.