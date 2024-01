Ataques aéreos da Rússia contra várias partes da Ucrânia deixam 4 mortos

Por Dan Peleschuk e Pavel Polityuk

KIEV (Reuters) - A Rússia enviou dezenas de mísseis contra a Ucrânia na madrugada de segunda-feira, matando pelo menos quatro civis e atingindo áreas residenciais e locais comerciais em seu mais recente ataque aéreo combinado, informaram autoridades ucranianas.

Duas pessoas foram mortas na região ocidental de Khmelnytskyi, informaram as autoridades locais, onde infraestrutura vital também foi atingida.

Em Kryvyi Rih, um homem de 62 anos foi morto e um shopping center e várias casas e prédios de apartamentos foram danificados depois que nove mísseis russos atingiram o centro-sul da cidade, disse o prefeito Oleksandr Vilkul.

"O inimigo louco mais uma vez atingiu civis", escreveu o governador regional Serhiy Lysak no aplicativo de mensagens Telegram. "Mísseis direcionados nas pessoas."

A Rússia disse que atingiu alvos militares-industriais na Ucrânia por mar e ar na segunda-feira.

"Esta manhã, um ataque múltiplo foi realizado com armas de alta precisão, de longo alcance, marítimas e aéreas, incluindo o sistema de mísseis hipersônicos Kinzhal, em instalações do complexo militar-industrial da Ucrânia", informou o Ministério da Defesa em um despacho diário.

A Ucrânia disse que suas defesas aéreas destruíram 18 dos 51 mísseis, uma taxa de abatimento muito menor do que o normal, o que Kiev atribuiu ao grande número de mísseis balísticos disparados pela Rússia.

Eles são mais difíceis de interceptar, afirmou o porta-voz da Força Aérea Yuriy Ihnat na televisão ucraniana.

Todos os oito drones lançados pela Rússia também foram abatidos.

Os ataques ocorreram em meio a uma onda de frio que varre a Ucrânia, com Vilkul também informando que 15.000 moradores estavam sem energia e que bondes e trólebus locais não estavam funcionando.

Na cidade de Kharkiv, no leste do país, uma unidade industrial e uma instalação educacional foram danificadas após pelo menos quatro ataques com mísseis, informou o governador Oleh Synehubov.

Uma mulher de 63 anos foi morta em um ataque a uma cidade ao sul de Kharkiv, acrescentou.

Cinco pessoas também ficaram feridas na cidade de Zaporizhzhia, no sudeste do país, onde o governador Yuriy Malashko disse que áreas residenciais foram atingidas.

"Nem um único alvo militar", escreveu ele no Telegram.

Nas últimas semanas, a Rússia retomou uma campanha de ataques aéreos regulares em centros populacionais ucranianos muito atrás das linhas de sua invasão em grande escala de quase dois anos.