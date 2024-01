Ataque israelense no Líbano mata comandante sênior da unidade de elite do Hezbollah, dizem fontes

BEIRUTE (Reuters) - Um ataque israelense no sul do Líbano nesta segunda-feira matou um comandante sênior da força de elite Radwan do Hezbollah, disseram três fontes de segurança à Reuters.

"Esse é um ataque muito doloroso", afirmou uma das fontes de segurança. O Hezbollah perdeu mais de 130 combatentes em bombardeios israelenses no sul do Líbano desde que o bombardeio transfronteiriço começou, após o ataque do Hamas no território israelense em 7 de outubro.

(Reportagem de Laila Bassam)