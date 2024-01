Argentina recebe mostra com formas e cores da Itália pré-romana

BUENOS AIRES, 8 JAN (ANSA) - O Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires anunciou a realização de um dia especial de "portas abertas" em sua sede para a exposição "Formas e Cores da Itália Pré-Romana: Canosa di Puglia", que foi inaugurada em novembro e ficará em exibição até 2 de fevereiro.

A iniciativa, conforme comunicado, visa saudar o novo ano e marcar o início das atividades para 2024 do próprio Instituto, relacionadas à exposição que, com o apoio da embaixada da Itália na Argentina, representa uma oportunidade única para apreciar as habilidades artísticas dos Dauni, no auge na região da Puglia entre os séculos 4 e 2 a.C.

Os visitantes terão a oportunidade de apreciar cerca de 100 artefatos arqueológicos originais dessa cultura, expostos na Sala Roma do Instituto, localizado na Marcelo Torcuato de Alvear 1119.

O comunicado destaca que "armaduras, cerâmicas, joias, ornamentos e outros importantes artefatos arqueológicos da época pré-romana estão sendo exibidos pela primeira vez em Buenos Aires", após terem sido mostrados em Santiago do Chile e estarem programados para serem exibidos em São Paulo (Brasil) e na Cidade do México.

As peças selecionadas provêm em grande parte dos depósitos do Museu Arqueológico Nacional de Canosa di Puglia e das coleções do Museu Arqueológico Nacional de Taranto, bem como dos depósitos da Superintendência de Arqueologia, Belas Artes e Paisagem das províncias de Foggia e Barletta-Andria-Trani, do Museu Arqueológico de Santa Scolastica (Bari) e da Superintendência Nacional dos Bens Culturais Subaquáticos com sede em Taranto.

Em novembro de 2022, a exposição, com curadoria de Massimo Osanna, diretor geral dos Museus do Ministério da Cultura italiano, e de Luca Mercuri, foi inaugurada pelo embaixador da Itália, Fabrizio Lucentini, na presença de jornalistas, personalidades da cultura e representantes da extensa comunidade italiana na Argentina.

O novo evento é essencialmente uma abertura extraordinária da exposição e coquetel para o público e a imprensa, que ocorrerá no sábado (13) de janeiro, das 18h30 às 21h (horário local).

