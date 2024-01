Apesar de reclamações de Taiwan, mais balões chineses são detectados sobre estreito

TAIPÉ (Reuters) - O Ministério da Defesa de Taiwan disse ter detectado mais três balões chineses sobrevoando o Estreito de Taiwan no domingo, um dos quais cruzou a ilha, o mais recente de uma série de balões que o ministério diz ter detectado no último mês.

O ministério acusou a China de ameaçar a segurança da aviação e de fazer guerra psicológica contra o povo da ilha com os balões, dias antes das eleições em Taiwan.

O Ministério da Defesa da China, que no mês passado se recusou a comentar sobre os balões, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A possibilidade de a China usar balões para espionagem tornou-se uma questão global em fevereiro passado, quando os Estados Unidos abateram o que disseram ser um balão de vigilância chinês. A China afirmou que o balão era uma nave civil que se perdeu acidentalmente.

Taiwan está em alerta máximo para as atividades militares e políticas chinesas antes das eleições presidenciais e parlamentares de sábado. O país afirma que a China está exercendo pressão militar e econômica em uma tentativa de interferir nas eleições.

A China considera a ilha como seu próprio território, uma reivindicação que o governo de Taiwan rejeita.

Desde o mês passado, o Ministério da Defesa de Taiwan relatou várias ocorrências de balões chineses sobrevoando o Estreito de Taiwan. Acrescentou que, na semana passada, alguns balões sobrevoaram a ilha de Taiwan perto de importantes bases aéreas.

No incidente mais recente, revelado pelo ministério nesta segunda-feira em seu relatório diário sobre as atividades militares chinesas nas últimas 24 horas, o ministério afirmou que três balões sobrevoaram a sensível linha mediana do estreito no domingo.

(Reportagem de Ben Blanchard)