Ações da Nvidia atingem máxima histórica após empresa anunciar componentes que usam IA

(Reuters) - As ações da Nvidia subiram para sua máxima histórica nesta segunda-feira, depois que a maior fabricante de chips do mundo revelou novos processadores gráficos para desktops, que usam a tecnologia de inteligência artificial.

Os papéis da empresa saltaram 6,4% e fecharam o dia a 522,53 dólares, a máxima histórica, depois de ela ter anunciado a série GeForce RTX 40 SUPER de processadores gráficos, focados primordialmente no nicho de gamers.

A Nvidia também anunciou, antes do Consumer Electronics Show, em Las Vegas, outros componentes e softwares relacionados à inteligência artificial.

Vista como maior fornecedora de processadores usados na computação com base na IA, a Nvidia viu suas ações triplicarem de valor em 2023. Traders negociaram mais de 32 bilhões de dólares em ações da empresa no pregão desta segunda-feira, tornando-a a companhia com maior volume de negócios em Wall Street no dia, de acordo com dados da LSEG. O valor de mercado da empresa alcançou quase 1,3 trilhão de dólares.

A subida das ações da Nvidia ajudou a alavancar também o índice PHLX, das empresas de semicondutores, que subiu 3,3%.

