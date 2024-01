Acidente entre caminhão e micro-ônibus deixa 25 mortos no interior da Bahia

(Reuters) - Ao menos 25 pessoas morreram e 6 ficaram feridas em um grave acidente entre um caminhão e um micro-ônibus de turismo no Estado da Bahia, informou o corpo de bombeiros local.

O acidente aconteceu entre as cidades de Nova Fátima e Gavião, no interior do Estado. A colisão frontal ocorreu durante a madrugada desta segunda-feira.

“Bombeiros militares da 2a CIA BM em Juazeiro, pertencente ao 9° BBM, em Juazeiro, resgataram 31 vítimas, dessas, 25 mortos e seis feridos, num acidente na BR 407 entre as cidades de Nova Fátima e Gavião, no interior da Bahia”, informou a corporação.

Os feridos foram levados para hospitais de Capim Grosso e de Nova Fátima.

A causa do acidente está sendo investigada pela polícia local.

“Policiais civis da 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jacobina) estiveram no local de um acidente, nas proximidades do município de Gavião, envolvendo um caminhão e um ônibus de turismo”, informou q polícia civil da Bahia.

Segundo os agentes, a maioria dos mortos estava no ônibus de turismo. Os ocupantes do coletivo voltavam de um passeio ao litoral baiano.

A prefeitura de Jacobina, de onde teria saído a excursão, informou que está organizando um velório coletivo para as vítimas.

Até agora , 11 corpos foram identificado pelas autoridades da Bahia.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier, no Rio de Janeiro)