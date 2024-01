Jovem sobrevive a acidente na Bahia, mas perde os pais e a irmã adolescente

A jovem Maysa Grassi é uma das sobreviventes do acidente envolvendo um caminhão e um ônibus de turismo na Bahia, no noite de domingo (7). Seus pais e sua irmã adolescente aparecem na lista de mortos.

O que aconteceu

Foram identificados 24 mortos pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). Oito pessoas seguem internadas; entre elas, está Maysa.

"Amarei vocês para sempre", postou a jovem, em uma foto com a família. Morreram o pai, Edimilson Alencar dos Santos, 48, a mãe Amarilis Lima Grassi Santos, 44, e sua irmã, Sabrina Grassi Alencar Santos, de 17 anos.

"Vai com Deus, meu pai amado, minha mãe querida e irmã adorada. Vocês eram tudo para mim", escreveu Maysa. Familiares e amigos postaram mensagens de condolência nos perfis de Maysa e de sua família.

No Instagram, aparecem fotos e vídeos das duas irmãs andando a cavalo, em vaquejadas. Sabrina chegou a postar fotos da praia de Guarajuba, na Bahia. Na rede social de Amarilis, há também registros recentes na praia, além de postagens mais antigas com a família reunida.

O acidente

O ônibus fazia o trajeto da praia de Guarajuba (Camaçari) para Jacobina, quando colidiu com um caminhão. O acidente ocorreu no km 386 da BR-324, na volta da excursão para Jacobina, cidade a 340 km de Salvador.

23 pessoas morreram no local — 20 delas estavam no ônibus, e 3 no caminhão. Outra vítima foi levada ao hospital, mas não resistiu. A Polícia Rodoviária Federal chegou a informar que eram 25 os mortos, mas corrigiu a informação.

Polícia inicia investigação

Além da DPT, as polícias Civil e Rodoviária iniciaram a investigação do acidente. Segundo o DPT, a perícia do local já foi concluída. Os veículos serão removidos para uma base do departamento para a expedição dos laudos.

A apuração da Polícia Civil depende de laudos técnicos. Caberá ao DPT entregar aos policiais civis a perícia do local do acidente, dos veículos envolvidos e dos 24 corpos. Os agentes da 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior foram logo cedo ao local do acidente, no km 386 da BR-324, perto do município de Gavião (290 km de Salvador).

Sobre a documentação dos veículos, a apuração é de responsabilidade da PRF. "Um procedimento já foi aberto e a investigação vai prosseguir até que sejam apuradas todas as causas que levaram a esse acidente", informou a corporação em nota.

Procurada, a Agerba, agência reguladora de transportes da Bahia, afirmou em nota que "está apurando mais informações". Já a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) informou que não investiga o caso porque o ônibus era intermunicipal e não interestadual.