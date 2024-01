5% mais ricos concentram quase metade da riqueza na Itália

ROMA, 8 JAN (ANSA) - Os 5% mais ricos entre as famílias italianas concentram cerca de 46% de toda a riqueza do país, de acordo com relatório divulgado nesta segunda-feira (8) pelo Banco da Itália.

A instituição, que exerce a função de banco central da nação, disse que os principais índices de desigualdade permaneceram "substancialmente estáveis entre 2017 e 2022, após ter aumentado entre 2010 e 2016".

Ainda segundo o Banco da Itália, o país está abaixo da média da União Europeia em termos de concentração de riqueza e no mesmo patamar da França.

O estudo também mostra como famílias com menor renda contam principalmente com a casa própria, enquanto aquelas mais ricas detêm um portfólio mais diversificado, incluindo ações, depósitos e apólices.

Os imóveis residenciais representam "metade da riqueza dos italianos", patamar que sobe para três quartos nas famílias abaixo da mediana e para 70% para os núcleos da "classe central". No caso dos mais ricos, esse índice é de pouco mais de um terço. (ANSA).

