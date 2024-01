Vai viajar? Colchão inflável para casal faz sucesso e está menos de R$ 150

Se você está com férias programadas agora para janeiro e fevereiro, saiba ainda dá tempo de comprar itens importantes de última hora para levar. Um dos mais úteis nessa época do ano é o colchão inflável.

O Guia de Compras encontrou um modelo para casal com 14% de desconto na Amazon, parceira do UOL. Ele sai por R$ 149,73.

O que o produto tem?

Por ser inflável, ele é prático de deslocar;

É versátil. Serve como uma cama extra ou até mesmo um local para repouso, brincadeira entre crianças. Alguns o levam para acampamentos;

Funciona com inflador acoplado com sistema de fole. Por isso não é preciso usar uma bomba de ar externa (ainda que alguns a prefiram). Ele tem ainda uma válvula de enchimento e esvaziamento com sistema de fechamento para evitar vazamentos;

Capacidade ara 160 Kg;

Cor azul marinho;

Pesa 3,61 kg;

Largura de 1,37 m e comprimento de 1,91 m.

Produzido com PVC resistente, mais espesso em toda sua estrutura, segundo a fabricante;

Revestimento aveludado na superfície para maior conforto;

Tem ondulações para o corpo se ajustar.

O que diz quem comprou

O colchão de ar de casal da marca Mor tem mais de 2,5 mil avaliações de clientes. Sua nota máxima no site da Amazon é de 4,6 de um total de 5.

Comprei para minha mãe. Quando receber visitas, ter onde passar a noite, muito bom e confortável, entrega o que promete. Um pouco suscetível a furos caso não se tenha o cuidado de forrar o ambiente onde será montado . Renan Francisco Borges

Produto de excelente qualidade. Ótimo para quem viaja muito. Lucas Alves

Gosto muitíssimo desse tipo de Colchão. Nunca ficamos na mão na chegada de alguém. Dona Vanas

Principais reclamações

Comprei pensando na facilidade em não carregar bomba, porém a dificuldade e a demora em inflar é grande. O conforto é bom, mas aconselho utilizar isolante térmico, pois passa friagem, acampei bem no inverno e o colchão chegava a ficar gelado. Giuliano Silva

É bom quando chega visitas, confortável, porém ao longo da noite esvazia muito, estamos pensando até que está furado . Cinthia

O colchão esvazia muito fácil. [...] O sistema de enchimento de fole não é muito eficiente, principalmente estando numa barraca de camping, onde geralmente não é possível ficar em pé. Nesse caso, recomendo adquirir uma bomba inflável. Também achei não muito confortável porque os gomos do colchão são muito profundos. Cliente Amazon

