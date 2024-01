Turistas esquecem US$ 10 mil em hotel em Florença, na Itália

ROMA, 2 JAN (ANSA) - Uma família de turistas asiáticos esqueceu US$ 10 mil (R$ 49 mil) em um quarto de hotel localizado na região central de Florença, na Itália.

De acordo com os funcionários do estabelecimento, os turistas colocaram a quantia dentro do cofre do quarto, mas não pegaram na hora de ir embora.

O dinheiro foi encontrado por trabalhadores do hotel que limparam o quarto.

A polícia italiana está tentando entrar em contato com a família para devolver a quantia. (ANSA).

