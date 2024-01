Três homens morrem asfixiados dentro de poço artesiano no MA

Três homens morreram juntos, asfixiados, dentro de um poço artesiano em Ingá 2, no município de Aldeias Altas, no Maranhão, no último domingo (31).

O que aconteceu

Dois dos homens que morreram eram irmãos. São eles: Francisco João Ximenes do Carmo, 24, e Francisco Vinycius do Carmo Albuquerque. A terceira vítima foi identificada como Márcio Fernando dos Santos, 36.

Testemunhas relataram à polícia que os três estavam trabalhando na manutenção do poço artesiano. Márcio desceu para buscar um chapéu e uma ferramenta de trabalho, mas ficou preso. Em seguida, os irmãos desceram para tentar socorrê-lo, mas também ficaram presos.

O Corpo de Bombeiros do Maranhão foi acionado para remover os corpos de dentro do poço. O laudo da perícia constatou que as vítimas morreram asfixiadas por inalação de gás.

Em nota, a prefeitura de Aldeias Altas lamentou as mortes. "A Prefeitura Municipal se solidariza junto às famílias dos jovens que tiveram morte prematura na tarde deste domingo (31). Márcio, João e Vinícius, jovens cheios de vida e um futuro promissor pela frente, tiveram suas vidas interrompidas de maneira trágica".