Motoristas enfrentam trechos de congestionamento na volta a SP; veja onde

Do UOL, em Brasília

A volta para São Paulo após o feriado de Réveillon tem alguns trechos pontuais de congestionamento, com "alto fluxo de veículos", nas rodovias que ligam ao litoral e ao interior.

O que acontece

Os principais pontos de parada são no retorno da Baixada Santista e do Rio de Janeiro. Segundo a concessionária Ecovias, a rodovia Imigrantes tem 14 km de congestionamento e a Pe João Manuel, 3 km. Quem sai da capital para o litoral também enfrenta trânsito na Anchieta, com 32 km parados.

Na volta do interior, a rodovia Castello Branco, que liga a capital ao sudoeste do estado, apresenta lentidão em 16 km. Já a rodovia Bandeirantes, que liga a Campinas, apresenta 5 km de trânsito, ambos de acordo com a concessionária CCR.

Veja os pontos de trânsito em direção à capital:

Baixada Santista e litoral sul

Anchieta

Sem pontos de parada sentido capital

Cônego Domênico Rangoni

Do km 256 ao km 270

Imigrantes

Do km 70 ao km 56

Pe Manoel da Nóbrega

Do km 282 ao km 280

Do km 275 ao km 274

Rio-SP e litoral norte

Ayrton Senna

Sem pontos de parada sentido capital

BR-101

Do km 49 ao km 52

Governador Carvalho Pinto

Do km 85 ao km 75

Presidente Dutra

Do km 234 ao km 233

Do km 152 ao km 155

Do km 107 ao km 109

Interior

Anhanguera

Do km 62 ao km 60

Bandeirantes

Do km 53 ao km 50

Do km 75 ao km 70

Castello Branco

Do km 79 ao km 75

Do km 69 ao km 56

Fernão Dias

Do km 54 ao km 56

Régis Bittencourt

Sem pontos de parada sentido capital