Passageiros escapam de incêndio em avião após colisão em aeroporto de Tóquio; 5 morrem em aeronave da Guarda Costeira

Por Daniel Leussink

TÓQUIO (Reuters) - Todos os 379 passageiros e tripulantes de um avião da Japan Airlines escaparam milagrosamente de um incêndio após uma colisão com uma aeronave da Guarda Costeira no aeroporto de Haneda, em Tóquio, nesta terça-feira, mas cinco dos seis tripulantes do avião da Guarda Costeira morreram.

A Guarda Costeira disse que a colisão envolveu um de seus aviões que se dirigia ao aeroporto de Niigata, na costa oeste do Japão, para entregar ajuda às pessoas atingidas por um poderoso terremoto que ocorreu no dia de Ano Novo, matando pelo menos 48 pessoas.

“Senti um estrondo como se tivéssemos batido em alguma coisa e fui jogado para cima no momento em que pousamos”, disse um passageiro do voo da Japan Airlines à agência de notícias Kyodo. "Eu vi faíscas do lado de fora da janela e a cabine estava cheia de gás e fumaça."

Imagens ao vivo da emissora pública NHK mostraram a aeronave da Japan Airlines (JAL) Airbus A350 pegando fogo ao derrapar na pista pouco antes das 18h (6h no horário de Brasília).

Mais tarde, o avião foi dominado pelo incêndio, apesar dos esforços das equipes de resgate para controlar o fogo. Todos os 367 passageiros e 12 tripulantes foram retirados.

O ministro dos Transportes do Japão, Tetsuo Saito, confirmou que cinco tripulantes da aeronave da Guarda Costeira morreram. O capitão da aeronave, um avião de patrulha marítima Dash-8 construído pela Bombardier, ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros de Tóquio informou, segundo a emissora NHK, que pelo menos 17 das pessoas retiradas do avião de passageiros ficaram feridas.

Um porta-voz da Japan Airlines disse que sua aeronave partiu do aeroporto de New Chitose, na montanhosa ilha de Hokkaido, no norte.

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, instruiu as agências relevantes a coordenarem-se para avaliar os danos rapidamente e fornecer informações ao público, de acordo com o seu gabinete.

O ministro dos Transportes disse que a causa do acidente não estava clara e que o Conselho de Segurança dos Transportes do Japão (JTSB), a polícia e outros departamentos continuarão a investigar. A colisão ocorreu logo após o pouso.

(Reportagem de Sakura Murakami, Maki Shiraki e Redação de Tóquio)