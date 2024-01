'Cabe no bolso': este teclado dobrável fica quase do tamanho de um celular

Você usa bastante seu celular ou tablet para digitar trabalhos ou e-mails? O Guia de Compras UOL encontrou um teclado dobrável que vai facilitar sua vida.

Ele funciona via Bluetooth e pode ser levado na bolsa ou na mochila sem ocupar muito espaço —o tamanho dobrado é só um pouco maior que um celular moderno. Confira a seguir o que esse teclado tem de bom e veja algumas avaliações de pessoas que compraram o produto.

O que o teclado dobrável tem de bom?

Pode ser dobrado em duas partes

Não precisa de fios

Ocupa pouco espaço na bolsa ou na mochila e dá até para levar num bolso grande

Medidas aberto: 30,6 cm (largura) X 9,9 cm (altura) X 0,6 cm (espessura); quando está dobrado a largura cai pela metade e a espessura dobra (15,3 cm X 1,2 cm)

Funciona a uma distância de até 10 metros do aparelho ao qual está conectado

Layout com 64 teclas e touchpad que funciona como mouse

Funcionamento por bateria, recarregável via cabo

Compatível com o Android, iOS e Windows

O que diz quem comprou?

O teclado dobrável tem uma nota média de 4,5 estrelas (de um máximo de 5) na Amazon, parceira do UOL, com base em mais de cem avaliações de usuários. Veja a seguir algumas opiniões de quem comprou:

Produto muito bem construído, com excelente acabamento. Conectou facilmente nos meus dispositivos. Comprei pensando em usar com meu iPhone para atender clientes remotamente durante viagens. Consegui ajustar e testar com anydesk e funcionou muito bem. Recomendo. Caio Zorzzi

Pequeno e leve, cabe na bolsa ou no bolso. Perfeito para quem precisa escrever no celular ou tablet, como universitários, jornalistas ou professores. O aparelho é bem completo, o tamanho das teclas é confortável e o mouse funciona bem. Possui um botão para ligar e desligar, economizando bateria, e o Bluetooth funciona muito bem. Estou satisfeito e recomendo. Juvenal Júnior

O produto realmente entrega o que promete. É bem fácil de utilizar, conectou em todos os aparelhos com Bluetooth e, o melhor, cabe no bolso. Super recomendo. Johanna

Satisfeito, produto de qualidade. A bateria dura muito e não tive nenhum problema. Ademar

Principais reclamações

Por estar no padrão americano, uma das principais críticas ao produto é o fato de não ter "Ç" e alguns acentos da língua portuguesa. Além disso, alguns compradores dizem que ele é um pouco desconfortável para usar por várias horas, devido ao seu tamanho menor. Veja algumas críticas:

Funciona bem, um pouco desconfortável para trabalhar, mas atende em caso de emergência. Caso contrário, recomendo um tradicional. Vale pela facilidade de transporte e praticidade . Avaliação na Amazon

Tem tecla que é partida ao meio, mais curta, pois fica bem na divisória do teclado. Ele funciona bem, mas não é tão bom de digitar assim. Eu preferiria um teclado inteiro, daquele menor pra ser usado em tablet. Priscilla

Fácil sincronização e materiais de boa qualidade. A única ressalva é a falta do "Ç" e acentuação. Íbero Amoêdo

