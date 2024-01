Taxas dos DIs avançam em linha com alta nos rendimentos dos Treasuries

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos contratos futuros de juros fecharam em leve alta nesta terça-feira, em linha com o avanço dos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano, em um início de ano marcado por cautela nos mercados internacionais.

No fim da tarde, a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 10,045%, ante 10,027% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 9,625%, ante 9,589% do ajuste anterior. A taxa para janeiro de 2027 estava em 9,75%, ante 9,705%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2028 estava em 9,97%, ante 9,924%. O contrato para janeiro de 2031 marcava 10,32%, ante 10,274%.

No exterior, o rendimento do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento-- subia 7,70 pontos-base, a 3,9369%.

Segundo operadores, o mercado estava na expectativa de dados de emprego dos Estados Unidos de sexta-feira, que podem ajudar a direcionar as apostas sobre o ciclo de afrouxamento do Federal Reserve esperado para este ano, uma vez que uma parcela dos investidores acha que o mercado tem se mostrado otimista demais quanto a cortes de juros.

Nesse sentido, expectativas de mercado precificavam cortes de 1,50 ponto percentual nos juros do Fed este ano, abaixo do 1,60 ponto visto na semana passada.

Na cena doméstica, investidores continuavam de olho na pauta fiscal, depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou parcialmente no sábado o projeto de lei que taxa o setor de apostas esportivas, e à espera da tramitação da MP de reoneração gradual da folha de pagamento no Congresso.