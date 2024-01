Tarcísio questiona efetividade de uso de câmeras por PMs, apesar de números

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que o uso de câmeras por policiais não tem efetividade para aumentar a segurança do cidadão, apesar de estudos mostrarem o contrário.

O que aconteceu

"Qual a efetividade das câmeras corporais na segurança do cidadão? Nenhuma", disse Tarcísio, em entrevista ao telejornal Bom Dia SP, da TV Globo, transmitida nesta terça (2).

O governador afirmou que manterá os contratos existentes para o uso das câmeras. Porém, Tarcísio informou que não deve investir na compra de novos equipamentos. No fim de 2023, ele já havia cortado do orçamento R$ 15 milhões dos R$ 152 milhões destinados à aquisição de aparelhos.

Um estudo de 2022 apontou a efetividade do uso de câmeras por PMs. Organizado pela Fundação Getúlio Vargas, o levantamento indicou uma redução de 57% nas mortes decorrentes de ações policiais nas unidades policiais que contavam com o recurso à época, em comparação com as demais. A análise apontou que 104 mortes foram evitadas.

Brecha para burlar o equipamento

Apesar de efetivo, o uso de câmeras é burlado por alguns PMs.

Uma reportagem publicada em dezembro pelo UOL aponta que brechas como tapar a lente e manipular dados dos vídeos permitem fraudes que abusos de autoridade por parte dos militares sigam impunes mesmo com o recurso.

Uso de câmeras por PMs em São Paulo foi implantado no governo de João Doria, em agosto de 2020, com 585 unidades. No fim de 2022, a corporação já contava com 10 mil equipamentos a sua disposição.

O plano de Tarcísio é investir em outras formas de monitoramento para tentar combater o crime. Feminicídios, roubos de celular e outros tipos de ocorrências foram listadas como problemas a serem resolvidos pelo governador por meio de melhoras na iluminação e aumento do policiamento ostensivo.