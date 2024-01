Suspeito é preso após invadir prédio da Suprema Corte do Colorado

Por Brendan O'Brien

(Reuters) - Um homem foi preso nesta terça-feira, após, segundo a polícia, invadir o prédio da Suprema Corte do Colorado, em Denver, e colocar fogo em uma escadaria.

A polícia prendeu Brandon Olsen, de 44 anos, sob acusações de incêndio criminoso, roubo e arrombamento, dizendo que ele fugiu do local de um acidente de carro pouco depois da 1h, atirou contra uma janela do Centro Judicial Ralph L. Carr, no centro de Denver, e invadiu o local.

A polícia afirmou que Olsen pegou as chaves de um guarda desarmado e subiu até o sétimo andar do prédio, onde atirou contra janelas e colocou fogo em uma escadaria, que foi rapidamente apagado pelo sistema de combate a incêndios.

O motivo da invasão não está claro, e a polícia ocultou partes do relatório policial de um depoimento que Olsen prestou aos investigadores após sua prisão.

A Suprema Corte do Colorado está no centro de uma batalha judicial que atraiu atenção nacional nos EUA após desqualificar o ex-presidente Donald Trump das eleições primárias do Partido Republicano no Estado por seu papel no ataque de 6 de janeiro de 2021 contra o Capitólio realizado por apoiadores dele.

As autoridades não disseram nada sobre possíveis conexões entre a invasão e o caso de Trump.

(Reportagem de Brendan O'Brien, em Chicago)