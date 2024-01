Como reconhecer sinais de intoxicação por gás, suspeita de mortes em BMW

Quatro jovens foram encontrados mortos em um BMW na madrugada de ontem (1º), em Balneário Camboriú (SC). A suspeita é de intoxicação por monóxido de carbono, segundo a perícia inicial.

O delegado Bruno Effori, da Polícia Civil, disse que o monóxido de carbono "estaria sendo jogado para dentro do veículo por meio de uma perfuração que havia no cano entre o motor e o painel". Mais perícias no veículo serão feitas para confirmar a causa.

O monóxido de carbono é um gás asfixiante, que não tem cheiro, por isso é de difícil identificação. Ele é produzido na queima incompleta de material combustível rico em carbono, como madeira, carvão, folhas, gasolina e gás natural.

Sintomas da intoxicação por monóxido de carbono

A recomendação é buscar ajuda ao sentir:

Confusão mental;

Dor de cabeça;

Dores no corpo;

Náuseas;

Em casos graves, há risco de perda da consciência, convulsões e morte.

Por que pode matar?

Primeiro, é preciso entender que o oxigênio é essencial para o funcionamento dos órgãos vitais, como o coração e o cérebro. Ao respirar, o pulmão capta oxigênio do ar, que entra no sangue. Aí, se liga à molécula de hemoglobina para ser levado a todas as células do organismo, que produzem energia.

Respirar monóxido de carbono impede esse processo, porque o gás tem a mesma atração por hemoglobina, impedindo que o oxigênio se ligue a ela. Com isso, o sangue passa a circular com baixa concentração de oxigênio e os órgãos vitais deixam de funcionar, levando à morte.

O coração pode ter arritmias, com falha dos batimentos cardíacos e risco de uma parada cardíaca, por exemplo. Ou ainda a morte dos neurônios cerebrais, que comandam as respostas do corpo.

Como prevenir?

A forma mais eficiente de evitar a intoxicação pelo gás é não se expor a queima dos materiais, sobretudo em ambientes fechados.

Se for acender uma lareira dentro de casa, por exemplo, deixe uma porta aberta, para haver troca do ar. Assim, o monóxido de carbono sai da região de alta concentração, e o oxigênio entra para possibilitar a respiração.

*Com informação de reportagem publicada em 26/06/23.