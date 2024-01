S&P e Nasdaq caem na 1ª sessão de 2024 pressionados por Apple e big techs

Por David French

(Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq encerraram o primeiro pregão de 2024 em baixa, pressionados pela queda das ações da Apple após rebaixamento pelo Barclays e por declínios entre outros grandes nomes da tecnologia, desencadeados por uma alta nos rendimentos dos Treasuries.

As ações foram pressionadas nesta terça-feira pela alta dos rendimentos dos Treasuries, com o retorno do Treasury de dez anos, mais cedo, passando de 4,000% para o maior nível em duas semanas, antes de cair ligeiramente.

Esse movimento nos rendimentos dos Treasuries refletiu as expectativas moderadas dos investidores em relação aos cortes na taxa básica dos Estados Unidos neste ano. Isso, por sua vez, pesou sobre os papéis de crescimento -- entre elas as ações de tecnologia -- que se beneficiariam de um ambiente de juros mais favorável.

A Apple caiu 3,6% depois que o Barclays rebaixou a gigante da tecnologia para "underweight", citando o enfraquecimento da demanda pelo iPhone. Outras ações de megacapitalização também caíram, incluindo Nvidia, Meta e Microsoft, que caíram entre 1,4% e 2,7%.

O S&P 500 perdeu 0,57%, para 4.742,83 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq caiu 1,63%, para 14.765,94 pontos. O Dow Jones teve variação positiva de 0,07%, para 37.715,04 pontos.

Os setores do S&P 500 tiveram resultados mistos. O setor de saúde teve o melhor desempenho, com seu ganho de 1,8% levando-o ao seu maior fechamento desde meados de dezembro de 2022.

Já o setor de tecnologia da informação liderou os declínios com queda de 2,6%, a maior baixa diária do índice desde 2 de agosto.