Soja: plantio da safra 2023/24 em Goiás é prorrogado até 12 de janeiro

O plantio da soja da safra 2023/24 em Goiás foi prorrogado em dez dias e poderá ser realizado até 12 de janeiro, informou a Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), ligada ao governo do Estado, em nota. A extensão no calendário de plantio foi autorizada pelo Ministério da Agricultura a pedido da agência.

Segundo a Agrodefesa, a solicitação foi uma demanda do setor produtivo em virtude da irregularidades das chuvas e das elevadas temperaturas no segundo semestre de 2023, ocasionadas pelo fenômeno climático El Niño, que prejudicaram os trabalhos de campo e o desenvolvimento da oleaginosa. A agência informou, citando dados do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), que alguns municípios goianos receberam um volume de chuva 40% menor em 2023 em relação ao registrado em 2022.

Conforme a Agrodefesa, a maior parte da área que ainda necessita ser semeada está localizada no norte do Estado, região para a qual há previsão de chuva nos próximos dias.