'Meu cão não pingou mais água no chão': por que este bebedouro faz sucesso

Se você é tutor de um cachorro ou de um gato, pode se interessar por uma tigela especial de água criada para evitar a bagunça após o animal se hidratar. Isso porque o produto vem com limitador flutuante, que libera água de pouquinho em pouquinho.

A seguir, o Guia de Compras UOL mostra como esse bebedouro funciona e destaca avaliações de consumidores que já adquiriram o produto, para você decidir se também vale a pena para você.

@guiadecompras_uol Bebedouro para pets, vale a pena? Esse produto promete cuidar da hidratação seu pet sem bagunça, além de ser fácil de limpar. Comente ?eu quero? e te enviamos o link *A gente escolhe cada produto de forma independente e, ao comprar pelo nosso link, o UOL recebe uma comissão, mas você não paga a mais por isso loganmeowerine/ oldladyandthekid / monty.diaries / ofertas.de.aaz / xenagoldenretriever #bebedourointeligente #pet #produtosamazon #guiadecomprasuol ? som original - Guia de Compras UOL

O que o bebedouro para pets tem de bom?

Base antiderrapante, para evitar que saia do lugar durante o uso e que a água transborde;

Mobilidade. Pode ser usado em casa ou em viagens em motorhomes ou barcos, por exemplo;

É indicado especialmente para cachorros ou gatos de pelo longo ou de orelhas caídas, como cocker ou persa;

Ao liberar água em pequenas quantidades, também previne vômitos ou engasgos;

A tigela pode ser lavada com esponja e sabonete neutro;

Para limpar, é só desmontar o disco flutuante;

Comporta até um litro de água.

O que diz quem comprou?

O produto tem mais de 10 mil avaliações na Amazon, parceira do UOL, com nota média de 4,4 (do total de cinco). Confira algumas das avaliações.

Funciona muito bem. Ao fim de um dia de adaptação, o meu cão (um schnauzer de barbas longas) não pingou mais água no chão. Estou muito satisfeito.* Diogo C

Não há mais água por todo lado. Encomendei mais de um, e minha família e amigos também estão encomendando o produto, depois de ver como funciona bem. * Helen L.

Temos um pastor alemão que fazia muita bagunça ao beber. Não apenas ao redor da tigela, mas ficava com a boca cheia e saía correndo deixando um rastro. Chega de rastros de água, esta tigela é ótima.* John

Tigela incrível para cães que gostam de engolir água rapidamente. Meu cachorro aprendeu como usar a tigela instantaneamente. Também é super fácil de limpar.* Kimberly

Principais reclamações

Alguns dos compradores citam que o produto é pouco eficiente para cachorros de focinho curto. Também há críticas sobre o tamanho do produto, que não seria adequado para cães de maior porte.

É um produto bem acabado e com uma lógica muito interessante. Acho, entretanto, que ele é mais eficiente para quem tem cachorros com focinhos longos. Para os meus, Shih Tzus, braquicefálicos, não resolveu muito, não. Molham toda a cara, como se fosse uma tigela ou pote comuns. Marco Tulio de Almeida Resende

É pequeno. Vou pedir um segundo. Funciona muito bem, mas eles precisam fazer um tamanho maior para raças maiores.* Jules

*Comentários traduzidos do inglês

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).