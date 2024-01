Rússia ataca Ucrânia com mísseis e drones; 5 pessoas morrem

Por Olena Harmash e Tom Balmforth

KIEV (Reuters) - A Rússia disparou dezenas de mísseis e drones contra a capital ucraniana, Kiev, e a cidade de Kharkiv, no nordeste do país, nesta terça-feira, matando pelo menos cinco civis, ferindo dezenas e causando danos generalizados, segundo autoridades.

O terceiro dia consecutivo de ataques aéreos contra a Ucrânia seguiu-se a um aviso do presidente russo, Vladimir Putin, na segunda-feira, de que um ataque aéreo ucraniano contra a cidade russa de Belgorod, que segundo Moscou matou 25 civis, "não ficaria impune".

Fumaça saía do lado carbonizado de um prédio residencial alto, onde o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, disse que destroços de míssil caíram a metros de distância, deixando uma cratera.

Ele afirmou que uma mulher idosa morreu em uma ambulância após ser ferida no local e que outras 43 pessoas ficaram feridas. Os serviços de emergência disseram que um corpo também foi encontrado no oitavo andar do prédio danificado.

"A Rússia responderá por cada vida tirada", disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, no Telegram.

A Rússia intensificou seus ataques com mísseis e drones contra a Ucrânia em 29 de dezembro, quando lançou seu maior ataque aéreo da guerra, matando pelo menos 39 pessoas.

Quase dois anos após a invasão em grande escala de Moscou, a Rússia detém partes do território no leste e no sul da Ucrânia, e a guerra não tem fim à vista. A Rússia descreve uma contraofensiva ucraniana lançada em meados de 2023 como um fracasso, e as linhas de frente mudaram pouco nos últimos meses.

Klitschko disse que os dutos de gás foram danificados no distrito de Pecherskyi, em Kiev, e que a eletricidade e a água foram cortadas em vários distritos da capital.

O ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, pediu aos aliados ocidentais de Kiev que acelerem o fornecimento de sistemas de defesa aérea, mísseis de longo alcance e drones de combate.

Em Kharkiv, uma mulher de 91 anos foi morta em um ataque de míssil que deixou uma cratera de um metro de profundidade perto de prédios residenciais danificados, disse Oleh Synehubov, governador regional de Kharkiv.

A saraivada de mísseis foi precedida por um ataque de drones que a Ucrânia disse ter repelido horas antes.

Um casal foi morto e 11 pessoas ficaram feridas em área perto de Kiev, informou a administração regional. Uma dúzia de prédios residenciais e pelo menos 60 carros também foram danificados, informou.