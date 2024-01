RJ: mais de 250 presos não voltam à cadeia após benefício de saída de Natal

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro contabilizou 255 presos que não voltaram à prisão após serem autorizados a visitar a família no Natal.

O que aconteceu

O prazo para voltar era 22h do último dia 30. Agora considerados fugitivos, os presos foram liberados no último dia 24.

A maioria dos presos beneficiados retornou aos presídios. Ao todo, 1530 dos 1785 autorizados a visitar suas família no fim de ano voltou às cadeias no prazo determinado ou recebeu alvará de soltura.

Visita Periódica ao Lar é concedida para presos em regime semiaberto com bom comportamento. Réus primários precisam ter cumprido 1/6 da pena para receberem o benefício. Reincidentes devem ter cumprido 1/4 da pena.

Chefes do tráfico estão entre fugitivos

Detento considerado de alta periculosidade não voltou à prisão. Conhecido como SL, Saulo Cristiano Oliveira Dias é do Complexo do Chapadão e foi preso em São Paulo em 2013, de acordo com informações do telejornal Bom Dia Rio.

Preso por tráfico na favela Dona Marta também não voltou. Paulo Sérgio Gomes da Silva, o Bin Laden, informou que iria para comunidade da zona sul do Rio de Janeiro, mas não se apresentou à Justiça no prazo determinado — segundo o Bom Dia Rio.

Número de fugitivos caiu em relação ao 2022. De acordo com a Seap, só 14% dos presos beneficiados não voltaram à prisão dentro do prazo — contra 43% no ano retrasado.