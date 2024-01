Provável colisão entre dois aviões no aeroporto de Tóquio deixa cinco desaparecidos

Um avião da Japan Airlines pegou fogo na pista do aeroporto de Haneda, em Tóquio, nesta terça-feira (2). Segundo vários canais de TV japoneses, ele teria colidido com uma aeronave da guarda costeira. Os 367 passageiros e os 12 tripulantes foram retirados do Airbus. Cinco pessoas que estavam na outra aeronave estão desaparecidas.

Os 379 passageiros e tripulantes do avião da Japan Airlines, proveniente de Sapporo, na região norte do arquipélago, foram retirados às pressas do Airbus A350-900, que pegou fogo na pista do aeroporto internacional de Haneda.

Imagens da emissora de TV pública NHK mostram o aparelho se movimentando na pista. Em seguida, uma explosão súbita provocou um rastro de fumaça. A aeronave parou alguns metros adiante e 70 caminhões de bombeiros foram mobilizados para apagar o incêndio.

As imagens de televisão mostram chamas saindo pelas janelas e o bico do avião no chão enquanto equipes de resgate tentam controlar a situação. Também havia destroços na pista.

A causa do incêndio, segundo canais de TV locais, teria sido uma colisão, ainda no solo, com um avião da guarda costeira japonesa, que se dirigia para o aeroporto de Niigata, na costa oeste do Japão. Cinco dos seis tripulantes do avião, que voava para ajudar as vítimas do terremoto, estão desaparecidos.

Um oficial da guarda costeira do aeroporto de Haneda, um dos mais movimentados do mundo, disse que estava "verificando os detalhes. Mas é certo que o nosso avião está envolvido", disse à AFP.

A Japan Airlines declarou que seu avião atingiu o outro logo após o pouso, de acordo com a agência de notícias Kyodo, acrescentando que o Ministério dos Transportes do Japão está investigando o acidente.

Pistas do aeroporto fechadas

Todas as pistas do aeroporto Haneda foram fechadas. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, pediu às agências competentes para se coordenarem e oferecerem o mais rapidamente possível esclarecimentos ao público sobre o ocorrido.

O Japão não sofre um grave acidente de aviação comercial há décadas. O mais grave deles ocorreu em 1985, quando um jumbo JAL voando de Tóquio para Osaka caiu na região central de Gunma, matando 520 passageiros e tripulantes. Esse desastre foi um dos mais mortíferos do mundo, envolvendo um único voo.

(Com informações da AFP)