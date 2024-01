Primeiro-ministro libanês condena bombardeio israelense contra escritório do Hamas

O primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, condenou, nesta terça-feira (2), o bombardeio israelense que matou o número dois do movimento islamista Hamas no sul da capital Beirute, e classificou a ação como um "crime".

"Este novo crime israelense busca arrastar o Líbano para uma nova fase de confronto" com Israel, criticou o líder libanês em um comunicado. Os enfrentamentos entre o Exército israelense e o Hezbollah libanês, um aliado do Hamas, limitam-se, até o momento, às regiões de fronteira no sul do Líbano.

