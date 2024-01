Presidente da Itália promulga lei sobre concorrência de mercado

ROMA, 2 JAN (ANSA) - O presidente da Itália, Sergio Mattarella, promulgou no último sábado (30) uma lei sobre concorrência de mercado, mas fez ressalvas quanto à necessidade de ajustes.

A lei tem como objetivo impulsionar a concorrência na economia italiana por meio de diversas medidas.

Em uma carta ao presidente do Senado, Ignazio La Russa; ao presidente da Câmara, Lorenzo Fontana; e à premiê, Giorgia Meloni, Mattarella fez observações destacando "os perfis de contraste com o direito europeu" e ressaltando como são "indispensáveis, em breve, novas iniciativas do Governo e do Parlamento".

"Os perfis de contraste com o direito europeu e com decisões judiciais definitivas aumentam a incerteza do quadro normativo, tornando necessário garantir a certeza do direito e a interpretação uniforme da lei por parte de todos os envolvidos", disse o presidente.

As alterações consideradas necessárias seriam nas atribuições de concessões para o comércio em áreas públicas e vendas ambulantes. (ANSA).

