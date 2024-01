Quando é o Carnaval 2024? Por que a data da folia muda todo ano?

O Carnaval será comemorado no dia 13 de fevereiro (terça-feira) em 2024. A folia não tem uma data fixa estabelecida no calendário. Às vezes acontece em fevereiro, às vezes em março.

Por que a data do Carnaval sempre muda?

A data é determinada com base no calendário da Igreja Católica. Os elementos variáveis são as datas estabelecidas para a Páscoa, a mudança das estações do ano e o calendário lunar.

Para definir a data do Carnaval é preciso saber em que dia será a Páscoa, data atualmente cristã que marca a ressurreição de Jesus Cristo, - e que também não tem uma data fixa.

O Carnaval é feriado em alguns locais e ponto facultativo em outros.

Quando cai o Carnaval?

O Carnaval foi incorporado no calendário católico para designar a véspera da Quarta-Feira de Cinzas, dia no qual se inicia a abstenção de carne. Dessa forma, a festa marca o período de liberdade anterior à Quaresma - período de 40 dias até a Sexta-Feira Santa, dois dias antes da Páscoa.

A folia é celebrada 47 dias antes da Páscoa. O cálculo da data do Carnaval é o seguinte: sete dias antes da Páscoa é celebrado o Domingo de Ramos - comemoração que relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O Domingo de Ramos dá início à Semana Santa, que terminará com a ressurreição de Cristo na Páscoa. Exatamente 40 dias antes do Domingo de Ramos é a terça-feira de Carnaval.

Datas do Carnaval

10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda) e 13 (terça) de fevereiro

14 de fevereiro - Quarta-feira de Cinzas

Quando cai a Páscoa?

Antes da explicação de como é definida a data da Páscoa, é preciso entender o que é equinócio. O equinócio é um fenômeno que ocorre quando nenhum dos hemisférios, norte e sul, da Terra está inclinado em relação ao Sol. Dessa forma, os raios solares incidem diretamente sobre a Linha do Equador, emitindo a mesma quantidade de luz nos dois hemisférios. Isso faz com que o dia e a noite tenham a mesma duração (12 horas cada).

Há dois equinócios por ano: o Equinócio de Outono (em março no hemisfério sul, e em setembro no hemisfério norte) e o Equinócio de Primavera (em setembro no hemisfério sul, e em março no hemisfério norte).

A Igreja Católica determinou que a Páscoa seria celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia do equinócio de primavera, no hemisfério norte - e, consequentemente, do equinócio de outono, no hemisfério sul.