PMI global industrial recua a 49,0 em dezembro, na leitura final

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria global caiu de 49,3 em novembro de 2023 a 49,0 em dezembro, na leitura final do dado, informaram nesta terça-feira, 2 a S&P Global e o JPMorgan. Com isso, ele ficou mais distante da marca de 50,0, que separa contração da expansão da atividade nessa pesquisa. O relatório afirma que a demanda "permanece fraca". Dos 29 países que compõem o dado, em apenas sete deles a indústria crescia no mês analisado, diz o levantamento, com a China entre as exceções. A Alemanha, por outro lado, estava entre as nações que exibiam queda "severa" nesse segmento no período.