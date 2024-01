Pinterest prevê tendências para 2024 em relatório

ROMA, 2 JAN (ANSA) - O Pinterest Predicts 2024, 10º relatório da plataforma, foi divulgado com uma prévia dos conceitos que devem estar em alta no ano novo.

Os dados são compilados a partir de buscas feitas por mais de 480 milhões de pessoas ao redor do mundo, identificando padrões.

Em 2023, pelo quarto ano consecutivo, 80% das previsões estavam corretas.

Na moda, estarão em alta o estilo vintage com um toque eclético da Geração Z e dos Baby Boomers; o estilo Medusa, que abrange alta moda, maquiagem e decoração; e os laços, adornando roupas, sapatos, maquiagem, penteados e joias com laços de todos os tamanhos e formatos.

Também está "in" a estética volumosa, com ornamentos mais ousados e maiores, e peças de roupa oversized.

A inspiração metálica é outro destaque, com a popularidade dos tons frios de prata e nuances cromáticas.

Inesperado, o estilo western gótico, misturando a pegada "dark" com os elementos do country, também fará sucesso, assim como os toques tropicais, com elementos remetendo a calor, mar, sol e palmeiras.

Tradicional nos anos 2000, a maquiagem em tons azuis está de volta. Outro "hype" serão os casamentos hippies, com flores, motivos geométricos, cores vibrantes e inspiração nos anos 1970.

